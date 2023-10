Peach Property ritt während Jahren auf einer Erfolgswelle. Die Fokussierung auf bezahlbaren Wohnraum in deutschen Städten zahlte sich aus, was sich auch am Aktienkurs zeigte. Doch mit den steigenden Zinsen, der Inflation und negativen Nachrichten aus dem deutschen Immobilienmarkt bläst dem Unternehmen seit längerem nun ein steifer Wind entgegen.