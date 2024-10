In den ersten Gesprächen mit den Gläubigern der Unternehmensanleihe in Höhe von 300 Millionen Euro mit Fälligkeit im November 2025 habe Peach Property «erste Rückmeldungen erhalten», heisst es in der Mitteilung. Das Unternehmen werde nun aber seine umfassendere Strategie weiter verfeinern und Optionen prüfen. Die Gespräche mit den Anleihegläubigern und etwaigen anderen Gläubigern will es «zu gegebener Zeit» wieder aufnehmen.