Peking hat die Genehmigung von US-Militärhilfen in Höhe von 571,3 Millionen Dollar für Taiwan durch Präsident Joe Biden scharf kritisiert. «Dieser Schritt stellt eine schwere Verletzung der Souveränität und der Sicherheitsinteressen Chinas dar», erklärte das Aussenministerium in Peking am Sonntag und betonte, es lehne «die Handlung entschieden ab» und werde sich dagegen wehren.