US-Präsident Donald Trump deutete vergangene Woche laut «New York Times» an, dass die nuklearen Fähigkeiten des Irans einen kritischen Punkt erreicht hätten. Er schrieb nach eigenen Angaben einen Brief an den obersten Führer im Iran, Ajatollah Ali Chamenei, in dem er die Wiederaufnahme der Verhandlungen über das rasch fortschreitende Atomprogramm des Landes anbot. Gleichzeitig warnte er, dass das Land sich entscheiden müsse, das Programm einzuschränken oder einen Militärangriff zu riskieren. Um den Druck zu erhöhen, verhängten die USA am Donnerstag weitere Sanktionen, darunter gegen den Ölminister Mohsen Paknedschad.