Vor der Ankündigung der Übernahme hatte die an der SIX kotierte Valartis ihre Minderheitsbeteiligung an der Athris Holding an diese verkauft und im Gegenzug 892'703 ENR-Russia-Invest-Papiere (ebenfalls SIX kotiert) sowie eine Geldzahlung erhalten. Für ENR Russia läuft ebenfalls (bis 6.11.) ein Übernahmeangebot, und zwar durch Valartis zu 5,60 Franken pro ENR-Aktie.