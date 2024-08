Weil im ersten Semester geradezu eine Euphorie an den Märkten herrschte, die die Kurse nach oben trieb, kommen die Pensionskassen von Anfang Januar bis Ende Juni auf ein mittleres Plus von 6,6 Prozent. Halten die aktuellen Kurseinbrüche an den Börsen indes an, dürfte diese Performance im dritten Quartal arg getrübt werden.