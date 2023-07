"Eine durchschnittliche Schweizer Pensionskasse" erwirtschaftete im zweiten Quartal 2023 eine positive Performance von 1,43 Prozent, hiess es in dem am Mittwoch publizierten Swisscanto Pensionskassen-Monitor. Dies sei einer "dynamischen" Entwicklung an den Finanzmärkten zu verdanken, so die ZKB-Tochter.