Modernisierung der Aufsicht

Es sei an der Zeit, dazu die notwendige Modernisierung des gesetzlichen Systems zur Kontrolle und Beaufsichtigung der Einrichtungen in Angriff zu nehmen, so Kupper Staub weiter. Das Parlament habe diesbezüglich eine Evaluation in Auftrag gegeben. Der Entstehung von komplexen Sammel- und Gemeinschaftseinrichtungen, die von gewinnorientierten Dienstleistungsunternehmen betrieben werden, werde derzeit nicht Rechnung getragen.