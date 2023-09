Dies steht in starkem Kontrast zum Vorjahr: Im 2022 lag die durchschnittliche Rendite mit -9,0 Prozent so klar im Minus wie seit der Finanzkrise nicht mehr. Angesichts des Ukraine-Kriegs und einem starken Anstieg von Inflation und Zinsen hätten die Vorsorgeeinrichtungen in den beiden wichtigsten Anlageklassen Aktien und Obligationen hohe Verluste erlitten, so Sutter.