Das US-Militär hat einen weiteren tödlichen Angriff auf ein angeblich mit Drogen beladenes Boot im Pazifik durchgeführt. Bei der Attacke am Mittwoch in internationalen Gewässern seien drei Menschen getötet worden, schrieb Verteidigungsminister Pete Hegseth, der sich inzwischen Kriegsminister nennt, auf der Plattform X. Einige Stunden zuvor hatte er bereits über einen US-Angriff am Dienstag mit zwei Toten im Pazifik informiert - dabei handelte es sich um die erste bekannte Attacke vor der Westküste Lateinamerikas, nachdem vorher stets von Angriffen in der Karibik die Rede gewesen war.