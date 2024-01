Ein privates US-Unternehmen will am Montag den Grundstein für die erste kommerzielle Landung auf dem Mond legen. Eine Rakete vom Typ «Vulcan Centaur» des Herstellers ULA soll am Morgen (frühestens 8.18 Uhr MEZ) mit dem Lander «Peregrine» an Bord vom Weltraumbahnhof Cape Canaveral starten.

07.01.2024 14:48