Nach Informationen britischer Medien bekannte sich der 39-jährige Sänger am Dienstag vor dem Amtsgericht Leicester schuldig, seine ehemalige Verlobte angegriffen zu haben. Meighan will nach Kasabian-Angaben nun "all seine Energien darauf konzentrieren, sein Leben wieder auf Kurs zu bringen". Der Rückzug sei "in gegenseitigem Einvernehmen" erfolgt.

(SDA)