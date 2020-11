Personen- und Güterzüge rollen durch neuen SBB-Bözbergtunnel

Die Bauteams verschwenkten die Gleise vom bestehenden an den neuen Bözbergtunnel und schlossen diesen an die Linie Brugg-Basel an, wie die SBB am Freitag mitteilten.

Der 350 Millionen Franken teure Tunnel ist das grösste Einzelprojekt des 4-Meter-Korridors auf der Gotthard-Bahnachse. Dank des neuen Tunnels können nun Sattelschlepper und deren Auflieger mit einer Eckhöhe von vier Metern mit der Bahn transportiert werden.

Der alte Tunnel wird bis zum Jahr 2022 zu einem Dienst- und Rettungsstollen umgebaut. Der neue Doppelspurtunnel wird über fünf Querverbindungen mit dem Rettungsstollen verbunden. Die Bauarbeiten für den neuen Bözbergtunnel hatten im März 2016 begonnen.

(SDA)