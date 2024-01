Im abgelaufenen Geschäftsjahr hatte GSK vor allem von einem starken Impfgeschäft profitiert. Die RSV-Impfung Arexvy etwa spülte dem Konzern gut 1,2 Milliarden britische Pfund in die Kassen. Analysten hatten dagegen mit deutlich weniger gerechnet. Auch das Geschäft mit der Impfung Shingrix gegen Herpes Zoster und Gürtelrose zieht weiter stark an. Insgesamt legte der Konzernumsatz im Jahresvergleich um drei Prozent auf 30,3 Milliarden Pfund (35,5 Mrd Euro) zu. Währungsbereinigt und ohne die Covid-Einnahmen betrug das Plus 14 Prozent.