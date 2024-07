TSG sei auf die Bereitstellung von IT-Lösungen innerhalb des Microsoft-Ökosystems spezialisiert, heisst es in der Mitteilung vom Dienstag. Das Unternehmen mit 250 Vollzeitmitarbeitenden habe seinen Hauptsitz in Newcastle und Niederlassungen in London und Glasgow. Insgesamt betreue TSG 1300 Kunden und biete ein «attraktives und überzeugendes Geschäftsmodell mit einem hohen Anteil wiederkehrender Einnahmen», so Pictet.