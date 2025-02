Die Gläubiger sollen nun eine Barquote in Höhe von 30 Prozent ihrer Forderungen durch eine Einmalzahlung (Kassaquote) erhalten, teilte Pierer Mobility am Dienstag mit. Für die Erfüllung der Quote muss die KTM AG einen Betrag in Höhe von 548 Millionen Euro bis längstens am 23. Mai 2025 beim Sanierungsverwalter hinterlegen.