Die österreichische Übernahmekommission hat bestätigt, dass die Übernahme der Kontrolle über die Pierer Mobility AG durch die indische Bajaj Auto International Holdings B.V. als Umstrukturierungsmassnahme gilt. Damit entfalle die Pflicht zu einem verpflichtenden Übernahmeangebot an die Aktionäre, teilte Pierer am Donnerstagabend mit.