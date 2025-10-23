20 Tage Zeit

Die Behörde knüpfte die nun erteilte Befreiung von der Angebotspflicht an mehrere Auflagen. So muss Bajaj Auto International Holdings u.a. die Übernahmekommission über den Vollzug der Transaktion und den erfolgten Kontrollwechsel unverzüglich informieren und diesen öffentlich bekanntgeben. Zudem muss das Unternehmen sowohl der Kommission als auch den Hauptversammlungen der Pierer Mobility AG über künftige Geschäfte zwischen Bajaj, mit ihr verbundenen Gesellschaften und Pierer-nahen Unternehmen berichten, sofern diese im Zusammenhang mit der Übernahme stehen. Diese Berichtspflichten gelten bis Ende 2026.