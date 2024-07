Gottfried Neumeister war in leitenden Positionen, unter anderem Co-CEO der DO & CO Aktiengesellschaft. Zuvor habe er mit Niki Lauda die Fluggesellschaft Flyniki gegründet und sei dann bis zum Verkauf der Firma an die Air Berlin als Geschäftsführer für die Entwicklung des Luftfahrtgeschäftes verantwortlich gewesen.