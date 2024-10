Zu schaffen machen Pierer die länger als erwartet anhaltenden, weltweit schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. So stagniere die europäische Wirtschaft, wobei sich der wichtige deutsche Markt gar in einer Rezession befinde, hiess es. In den USA wiederum sei die Kaufkraft der Konsumenten aufgrund hoher Lebenshaltungskosten und teurer Konsumkredite gedämpft.