Nach dem Streik ist vor dem nächsten Warnstreik bei der Lufthansa : An diesem Montag endet um Mitternacht (23.59 Uhr) der dreitägige Pilotenstreik bei der Lufthansa-Tochter Discover. Doch schon am Dienstagmorgen soll dann das Bodenpersonal der Lufthansa die Arbeit an den Standorten Frankfurt/Main, München, Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Köln-Bonn und Stuttgart die Arbeit niederlegen.

19.02.2024 06:35