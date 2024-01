Bei der Zürcher Staatskanzlei war am Sonntagmorgen niemand für eine Bestätigung des Gesuchseingangs erreichbar. Sie hatte an Weihnachten mitgeteilt, mit dem Referendumskomitee habe keine fristgerechte Einigung über einen Text erzielt werden können, die in inhaltlicher und formaler Hinsicht den Vorgaben entsprochen hätte.