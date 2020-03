Plácido Domingo nach Coronavirus-Infektion aus dem Spital entlassen

Das teilte der 79-jährige Sänger am Montag auf seiner Seite im Onlinenetzwerk Facebook mit. Da er wegen seines Alters und anderer Erkrankungen ständig ärztlich betreut werde, sei die Infektion früh festgestellt worden - "und das hat mir sehr geholfen", berichtete Domingo.

In seinem Haus im Badeort Acapulco werde er nun weiter behandelt. Seine Fans rief der Spanier erneut auf, die Empfehlungen zum Schutz vor dem Coronavirus zu beachten und so viel wie möglich zu Hause zu bleiben. Domingo hatte seine Infektion am 22. März öffentlich gemacht.

Der Opernstar ist einer von vielen Prominenten in aller Welt, die sich mit dem Coronavirus angesteckt haben. Hollywood-Star Tom Hanks teilte am Wochenende mit, dass er und seine Frau, die Sängerin Rita Wilson, nach zwei Wochen Spital und Isolation in Australien nun wieder zu Hause in Los Angeles seien. Der 63-jährige US-Schauspieler dankte erneut dem medizinischen Personal in Australien, das sich um ihn und seine ebenfalls infizierte Frau gekümmert hatte.

(SDA)