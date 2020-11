Planer des blutigen Angriffs auf Kabuler Uni angeblich gefasst

Bei dem sechs Stunden dauernden Angriff während einer Abschlussfeier in der Universität waren nach offiziellen Angaben am 2. November mindestens 22 Menschen - darunter die drei Angreifer - getötet und 27 weitere verletzt worden. Zu der Tat bekannte sich die Terrormiliz Islamischer Staat (IS), die in Konkurrenz zu den Taliban steht. Der IS sprach allerdings nur von zwei Angreifern, aber von 80 Toten und Verletzten. Die afghanische Regierung wies die Selbstbezichtigung des IS zurück und macht das Hakkani-Netz für die Bluttat verantwortlich.

Adel habe ausgesagt, der Angriff habe die Regierung destabilisieren sollen, sagte Saleh. Die Regierung verhandelt seit September mit den Taliban über eine Friedensregelung, ohne dass dies zu einer Abnahme der Intensität des Bürgerkriegs geführt hat.

(SDA)