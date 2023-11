Die Planungen eines zentralen Projekts der Energiewende in Deutschland befinden sich auf der Zielgeraden. Wie der Netzbetreiber 50Hertz am Dienstag in Magdeburg mitteilte, wird demnächst der Antrag für den letzten Abschnitt der Südostlink-Stromtrasse bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Über die insgesamt rund 540 Kilometer lange Trasse soll voraussichtlich ab 2027 Strom von Wolmirstedt in Sachsen-Anhalt zur Schaltanlage Isar in Bayern transportiert werden. Dadurch soll überschüssiger Strom vor allem aus Windenergie im Norden Deutschlands in den Süden geleitet werden. Die Planungsunterlagen für Teilabschnitte durch das südliche Sachsen-Anhalt und durch Sachsen und Thüringen seien bereits eingereicht worden.

14.11.2023 12:37