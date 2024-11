Sony ist ausserdem einer der weltweit grössten Musikrechteinhaber und -verleger und hat in den vergangenen Jahren etwa von der Popularität von Streaming-Diensten wie Spotify profitiert. Zu Sonys Musikgruppe gehören auch Smartphone-Spiele und Anime-Veröffentlichungen, die ausserhalb Japans immer beliebter werden. Seine Finanzsparte will Sony an die Börse bringen./lew/men/mis