Pneulader kippt in Landquart um - Maschinist leicht verletzt

Wie die Kantonspolizei Graubünden am Samstag mitteilte, war der 58-jährige Maschinist damit beschäftigt gewesen, mit dem Pneulader Grünabfälle bereitzustellen. Als sich der Hubrahmen mit der beladenen Schaufel in einer hohen Position befand, kippte die Arbeitsmaschine zur Seite. Beim Aufprall wurde der Lenker leicht verletzt und am Pneulader entstand geringfügiger Sachschaden.

Eine kleine Menge Diesel-Treibstoff gelangte aus dem Fahrzeug. Die Flüssigkeit konnte durch die Stützpunkt Feuerwehr Landquart gebunden werden. Zur Bergung der Maschine wurde eine Spezialfirma aufgeboten.

(SDA)