Offenbar ist die schwächelnde Wirtschaft stärker in den Fokus gerückt. So ist die polnische Wirtschaft im zweiten Quartal geschrumpft. Die Inflation lag im August allerdings immer noch bei 10,1 Prozent. Die Inflationsrisiken sind laut Ökonomen weiter gross. Schliesslich haben vor den anstehenden Parlamentswahlen die Regierung und die Opposition grosse Sozialprogramme in Aussicht gestellt