Nach einer Einigung mit der Regierung in Warschau haben polnische Transportunternehmer die Blockade von Grenzübergängen zur Ukraine vorerst eingestellt. An den Grenzübergängen Korczowa und Hrebenne sei die Blockade am Nachmittag beendet worden, sagte eine Sprecherin der Polizei am Dienstag der Nachrichtenagentur PAP. Der Güterverkehr Richtung Grenze fliesse wieder. Der dritte blockierte Grenzübergang in Dorohusk soll noch am Abend freigegeben werden.

16.01.2024 18:11