1. Mai-Kundgebungen verliefen mehrheitlich friedlich

Bern (awp/sda) - In Schweizer Städten haben rund 18'000 Personen an 1. Mai-Kundgebungen teilgenommen. In Basel und Zürich kam es zu Sachbeschädigungen, in Zürich auch zu Festnahmen. Neben der Solidarität mit der Ukraine ging es um Forderungen nach höheren Renten und Löhnen.

Die Gewerkschaften haben für den 1. Mai zu "Frieden, Freiheit und Solidarität" aufgerufen und den Ukraine-Krieg ins Zentrum der Kundgebungen gestellt. Doch auch Forderungen wie höhere Renten und Löhne, Gleichstellung und bessere Arbeitsrechte, wurden thematisiert, wie der Schweizerische Gewerkschaftsbund (SGB) am Sonntag schrieb. Rund 50 Kundgebungen waren landesweit geplant.

Der grösste Umzug fand in Zürich statt. Nach Angaben der Veranstalter nahmen daran rund 12'000 Personen teil. Das Motto lautete: "Patente töten - Leben statt Profit", wie der Webseite des 1. Mai-Komitees zu entnehmen war. Damit knüpfte der Gewerkschaftsbund des Kantons Zürich zum einen an eine lange Tradition im Kampf um gute Löhne und Renten an. Er warb aber auch für die gleichnamigen, kommunalen Initiativen.

Es sei möglich und dringend notwendig, die höheren Lebenskosten und die Fixkosten mit guten Löhnen, guten Renten und mit einer genügenden Prämienverbilligung auszugleichen, sagte Pierre-Yves Maillard, Präsident des Schweizerischen Gewerkschaftsbundes (SGB), in Zürich.

Die bewilligte Veranstaltung verlief ohne grössere Zwischenfälle. Einige vermummte Linksaktivisten zündeten Rauchpetarden und Böller und entlang der Umzugsroute gab es Farbanschläge und Sprayereien, wie die Stadtpolizei mitteilte. Einige Demonstrierende warfen Wasserballons auf die Einsatzkräfte.

Sechs Festnahmen

An der Nachdemonstration im Anschluss an die offizielle Kundgebung nahmen in Zürich rund hundert Personen teil. Bei Konfrontationen mit den Einsatzkräften reagierten diese mit Gummischrot und Reizstoffen, wie die Stadtpolizei am Abend mitteilte.

Sachbeschädigungen gab es demnach bei der Nachdemonstration nicht. Die Stadtpolizei nahm sechs Personen fest. Diese müssen sich unter anderem wegen Gewalt gegen Beamte und verbotenem Waffentragen verantworten. Unter den Festgenommenen war auch eine Jugendliche.

Sachbeschädigungen in Basel

In Basel kam es zu Sachbeschädigungen. Während des Demonstrationszuges durch Basel wichen der "Antikapitalistische Block" und kleinere Gruppierungen vom Hauptzug ab und machten sich auf unbewilligten Weg zum eigenen Abschluss-Fest auf dem Theodorskirchplatz.

Dabei bewarfen sie unter anderem die lokalen Hauptfilialen der UBS und Credit Suisse am Bankenplatz mit Farbbeuteln. Bei der UBS-Filiale am Marktplatz schlugen Aktivisten mit Hämmern auf die Schaufensterscheiben ein. Ansonsten verlief die Basler Demonstration bis zu den Schlusskundgebungen nach 12.00 Uhr friedlich.

In Bern beteiligten sich rund 2000 Personen am späteren Nachmittag an der Kundgebung. Auch dort war Maillard Hauptredner. SP-Nationalrätin Tamara Funiciello (BE) warnte auf dem Bundesplatz vor der AHV-Reform. Diese sei nichts anderes als ein Rentenabbau. Der Schwarze Block trennte sich vom Kundgebungszug und sorgte vor dem Bahnhof für Verkehrsbehinderungen. Vereinzelt gab es Schmierereien.

In Genf demonstrierten rund 2000 Personen gegen den Krieg und sozialen Rückschritt. Der Schwarze Block sprayte Slogans an Wände. In Lausanne gingen rund 500 Leute auf die Strasse.

Höchste Schweizerin in Thun

Auch in kleineren Städten gab es Ansprachen. Nationalratspräsidentin Irène Kälin (Grüne/AG) sprach in Thun vor 200 Teilnehmenden über ihre Reise in die Ukraine. Bundesrat Alain Berset rief in Münchenbuchsee BE laut Redetext alle Demokratien zum Zusammenstehen auf. Menschen dürften nicht abgehängt und internationale Regeln nicht von mächtigen Staaten gebrochen werden.

In Langenthal BE forderte SGB-Chefökonom Daniel Lampart generelle Lohnerhöhungen. In Grenchen SO verlangte SGB-Sekretariatsleiterin Gabriela Medici eine Verbesserung der Altersvorsorge insbesondere von Frauen.

Veranstaltungen am Vortag

Bereits am Samstag hielt Maillard in Luzern vor rund 200 Teilnehmenden eine Rede. Darin rief er zum Kampf für mehr Demokratie auf und bezog sich auf den Krieg in der Ukraine. Dieser zeige, dass Diktaturen es nicht hinnehmen, wenn Völker neben ihnen ihre Zukunft frei beschliessen würden.

Ebenfalls am Samstag widmete sich Bundesrätin und Verkehrsministerin Simonetta Sommaruga dem Tag der Arbeit. Sie besuchte Rangierarbeiter der SBB.

