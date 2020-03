124 Corona-Tote im Iran - Zahl der Infektionen steigt sprunghaft

Die Zahl der Coronavirus-Toten im Iran ist nach Angaben des Gesundheitsministeriums innerhalb von 24 Stunden von 107 auf 124 gestiegen. Mit Sars-CoV-2 infiziert seien landesweit insgesamt 4747 Menschen - 1234 mehr als am Vortag - sagte Ministeriumssprecher Kianush Dschahanpur am Freitag in Teheran. Unter den Toten ist auch der ehemalige iranische Vizeaussenminister Hussein Scheicholislam. 913 Patienten seien mittlerweile geheilt und aus den Krankenhäusern entlassen worden, so der Sprecher./str/fmb/DP/jha