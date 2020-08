128 neue Coronavirus-Infizierte innerhalb von 24 Stunden

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher laut den neuesten BAG-Zahlen 38'252 laborbestätigte Fälle. Gleichzeitig meldete das Bundesamt im Vergleich zum Vortag eine neue Spitaleinweisung. Einen neuen Todesfall gab es nicht. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung in der Schweiz und in Liechtenstein liegt bei 1716.

In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung befanden sich 1568 infizierte Personen, wie das BAG weiter mitteilte. In Quarantäne waren 4632 Personen, die mit Infizierten in Kontakt gewesen waren. Die Zahlen stammen aus 26 Kantonen und aus Liechtenstein. 16'125 Menschen befanden sich nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne.

Die Zahl der durchgeführten Tests auf das Coronavirus beläuft sich bisher auf insgesamt 884'472. Bei 5,2 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

Die Gesamtzahl aller aktiven Swiss-Covid-Apps lag am Sonntag bei 1,29 Millionen Nutzenden, wie der entsprechenden Website des BAG zu entnehmen war. Am Freitag betrug die Zahl 1,31 Millionen aktive Nutzer, das war der höchste Wert. Am Samstag wurden 1,28 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer angezeigt.

Die Anzahl der eingetragenen Covid-19-Codes belief sich am Samstag auf 27, am Vortag waren es 45 gewesen. Die Anzahl der am Sonntag eingetragenen Codes war am Montag noch nicht bekannt. Insgesamt sind bislang 222 Codes eingegeben worden.

Die Covid-App warnt Benutzer, falls diese engen Kontakt mit einer mit dem Coronavirus infizierten Person hatten. Die App ergänzt die Kontaktrückverfolgung der Kantone.

