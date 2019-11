15 einigen sich auf grossen Freihandelspakt - Indien nicht dabei

(Ausführliche Fassung) - 15 Länder haben sich auf dem Asean-Gipfel in Thailand verständigt, den grössten Freihandelspakt im asiatisch-pazifischen Raum im kommenden Jahr abzuschliessen. 15 der 16 verhandelnden Länder wollten den sogenannten RCEP-Vertrag im kommenden Jahr unterzeichnen, hiess es in einer gemeinsamen Erklärung am Montagabend (Ortszeit) beim Abschluss des Treffens der Staats- und Regierungschefs der südostasiatischen Staatengemeinschaft (Asean).