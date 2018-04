16 Organisationen fordern Verzicht auf Ruag-Fabrik in Brasilien

16 Organisationen, darunter Solifonds, die SP Schweiz, die Gruppe Schweiz ohne Armee (GsoA), die Gesellschaft für bedrohte Völker, Public Eye und die Demokratischen Jurist_innen Schweiz haben sich an den Bundesrat gewandt. Anlass ist der Mord an der Gemeindepolitikerin Marielle Franco in Rio am vergangenen 14. März.

Franco war Abgeordnete der linken Partei Sozialismus und Freiheit im Stadtparlament von Rio. Sie leitete eine Kommission zur Überwachung des Militär- und Polizeieinsatzes gegen die ausufernde Gewaltkriminalität in der Stadt.

Über 70'000 Menschen seien laut einer Studie der Organisation Small Arms Survey 2016 in Brasilien bei Gewaltverbrechen getötet worden, schrieben die Organisationen am Mittwoch. Das seien 12 Prozent aller Todesopfer von Gewaltverbrechen weltweit. Demgegenüber lebten in Brasilien 3 Prozent der Weltbevölkerung.

Angesichts der enormen und zunehmenden Gewalt in Brasilien müsse der Bundesrat dafür sorgen, dass die Ruag auf die Munitionsfabrik in Brasilien verzichte. Ebenso soll sich der Bundesrat für eine unabhängige Untersuchungskommission einsetzen, die den Mord an Marielle Franco aufklärt.

Die Ruag prüfe zurzeit Szenarien für den Neubau einer Fabrik in Brasilien, sagte Ruag-Sprecherin Kirsten Hammerich der Nachrichtenagentur sda. Auf dieser Basis sei zu entscheiden, ob, wie und wann die Pläne umgesetzt würden. Zum Investitionsvolumen, zu Terminen oder zum Standort lasse sich noch nichts sagen.

Die Nationalisierungskommission der brasilianischen Armee entschied im Mai 2017, dass die Ruag Indústria e Comércio de Munições Ltda, eine 100-prozentige Tochtergesellschaft des Konzerns, eine Lizenz zum Bau einer Fabrik in Brasilien erhalten wird. Hammerich erinnerte dabei an die Null-Toleranz-Politik der Ruag gegenüber Korruption.

Bei Projekten in Ländern mit erhöhten Compliance-Risiken - darunter Brasilien - würden zudem lokale externe Compliance-Berater eingebunden, um sicherzustellen, dass die Regeln eingehalten würden, hielt sie fest. Von unabhängigen, anerkannten Stellen würden zudem Backgroundchecks zu möglichen Partnern angefordert.

mk

(AWP)