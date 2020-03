16 WTO-Mitglieder vereinbaren alternative Streitschlichtung

Die EU und viele andere Länder seien überzeugt, dass Zusammenarbeit in Krisenzeiten die beste Möglichkeit ist, sagte EU-Handelskommissar Phil Hogan laut Mitteilung. Das zeige die Vereinbarung, der sich unter anderem Australien, Brasilien, China, Kanada, Norwegen und die Schweiz angeschlossen haben. Man werde zugleich weiter mit Vorrang daran arbeiten, das Streitschlichtungsverfahren der WTO wieder in Gang zu bekommen. Hogan lud andere WTO-Mitglieder dazu ein, sich in der Zwischenzeit der offenen Interimslösung anzuschliessen./ff/DP/jha

(AWP)