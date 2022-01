175 Jahre nach Erstfahrt: Schweizer Eisenbahn feiert landesweit

Es sind Publikumsanlässe an fünf Wochenenden in fünf Regionen geplant, schrieb der Verband öffentlicher Verkehr (VöV) am Dienstag in einer Medienmitteilung. Die Jubiläumsfeierlichkeiten sollen am 21. und 22. Mai in der Region Nord beginnen und am 22. und 23. Oktober in der Region Zentralschweiz/Tessin ihren Abschluss finden.

Die Anlässe werden derzeit organisiert, hiess es beim VöV auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Es kämen etwa Publikumsfahrten mit historischen Zügen in Frage, doch müssten diese noch im Detail geplant und bewilligt werden.

Auch wenn die Detailplanungen noch laufen und wegen der Coronapandemie mit gewissen Unsicherheiten behaftet sind, ist das Ziel aber klar, das der VöV mit seinen Feierlichkeiten anstrebt: "Die Welt des öffentlichen Verkehrs soll im Jubiläumsjahr in allen Facetten erlebbar sein." Dies sei auch ein Dankeschön an alle Kundinnen und Kunden, welche den öffentlichen Verkehr nutzen.

Bahn prägte die Entwicklung des Landes

Mit der Spanisch-Brötli-Bahn habe die Erfolgsgeschichte des öffentlichen Verkehrs in der Schweiz begonnen, hiess es in der Mitteilung. Die Eisenbahn und die eng mit ihr kooperierende gesamte öV-Branche mit ihren Bussen, Trams, Schiffen sowie Seil- und Bergahnen hätten die wirtschaftliche und gesellschaftliche Entwicklung des Landes geprägt.

Neben den fünf regionalen Feierlichkeiten wird der VöV am 9. August 2022 einen offiziellen Festakt für Vertreterinnen und Vertreter der öV-Branche sowie Gäste aus Politik und Wirtschaft durchführen. Am 9. August 1847 hatte die Spanisch-Brötli-Bahn ihren fahrplanmässigen Betrieb aufgenommen. Zwei Tage zuvor, am 7. August, war sie mit einer Sonderfahrt eingeweiht worden.

Die Jubiläumsfeierlichkeiten "175 Jahre Eisenbahn in der Schweiz" werden vom Verband öffentlicher Verkehr, von den SBB, von Postauto und von der Alliance Swisspass organisiert.

