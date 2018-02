200 Galderma-Mitarbeiter protestieren bei Nestlé in Vevey

Rund 200 französische Mitarbeiter der Hautpflegespezialistin Galderma haben am Freitag am Nestlé-Hauptquartier in Vevey gegen die Schliessung ihres Standorts Sophia Antipolis in Frankreich protestiert. Bei einem Treffen mit Vertretern der Mitarbeiter der Tochtergesellschaft verpflichtete sich Nestlé, möglichst viele der 550 Arbeitsplätze zu erhalten.