200 neue Covid-19-Infizierte innerhalb von 24 Stunden

Am Samstag waren es 253 gemeldete Fälle gewesen, am Freitag 268, am Donnerstag 234, am Mittwoch 274 und am Dienstag 187. Damit wurden dem BAG in dieser Woche von Montag bis Sonntag insgesamt 1521 bestätigte Fälle gemeldet. Das sind fast 500 mehr eine Woche zuvor. Pro Tag ergibt das in dieser Woche im Durchschnitt über 210 bestätigte Fälle.

Zum Vergleich: Beim bisherigen Höchststand der Pandemiewelle in der Schweiz Ende März waren pro Woche über 7000 Fälle oder rund 1000 pro Tag gemeldet worden. Auf dem Tiefstpunkt Anfang Juni waren es rund 100 Fälle pro Woche oder rund 14 pro Tag gewesen. Seither steigt die Zahl wieder kontinuierlich an, wenn auch viel langsamer als zu Beginn der Pandemie.

Insgesamt gab es bisher laut den neuesten BAG-Zahlen 38'124 laborbestätigte Fälle. Gleichzeitig meldete das BAG im Vergleich zum Vortag neun neue Spitaleinweisungen. Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg um einen auf insgesamt 1716.

In Isolation aufgrund der Kontaktrückverfolgung befanden sich 1568 infizierte Personen, wie das BAG weiter bekannt gab. In Quarantäne waren 4632 Personen, die mit Infizierten in Kontakt gewesen waren. Die Zahlen stammen aus 26 Kantonen und aus Liechtenstein. 16'131 zusätzliche Menschen mussten bisher nach der Rückkehr aus einem Risikoland in Quarantäne.

Die Zahl der durchgeführten Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, beläuft sich auf insgesamt 881'683. Bei 5,2 Prozent dieser Tests fiel das Resultat positiv aus.

