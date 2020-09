216 neue Coronavirus-Infizierte innerhalb von 24 Stunden

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 42'393 laborbestätigte Ansteckungen, wie das BAG am Dienstag weiter mitteilte. Im Vergleich zum Vortag kam es laut den aktuellen Zahlen innerhalb von 24 Stunden zu neun weiteren Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4550 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden.

Zudem gab es einen weiteren Todesfall wegen Covid-19. Die Zahl der Todesfälle stieg damit auf insgesamt 1727.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'023'203 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Innerhalb eines Tages wurden dem BAG 7517 neue Tests gemeldet. Bei 4,9 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen Monate gesehen positiv aus.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung steckten nach Angaben des BAG unverändert 1795 Personen in Isolation und 5589 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 12'396 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne. Diese Zahlen werden laut dem BAG mindestens am Mittwoch und Freitag aktualisiert.

Mit Unterstützung der SwissCovid App für Mobiltelefone will das BAG die unkontrollierte Weiterverbreitung des neuen Coronavirus eindämmen. Die Zahl der aktiven Nutzerinnen und Nutzer der SwissCovid-App lag am Montag nach Angaben des Bundesamtes für Statistik (BFS) vom Dienstag bei 1,59 Millionen und stieg damit weiter an.

Die von Nutzern eingegeben Zahl Covicodes lag am Montag bei 14. Einen Höchststand hatte es am vergangenen Donnerstag gegeben - 81 Codes wurden eingegeben. Mit dem Covidcode werden alle anderen App-Nutzer alarmiert, die sich in den vergangenen Tagen während mehr als 15 Minuten in der Nähe einer infizierten Person aufgehalten haben.

