Die Geschäftsleitung in London ging nicht auf die von den Gewerkschaften und der Personalkommission gemachten Vorschläge ein, wie Gewerkschafts- und Personalvertreter an einer Medienkonferenz am Mittwoch in Boncourt bekannt gaben. "Die Entlassungen werden in mehreren Wellen im Laufe des nächsten Jahres ausgesprochen", sagte Yves Defferrard von der Gewerkschaft Unia vor den Medien.