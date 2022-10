In der Schweiz werde so viel gebaut wie noch nie. Die Arbeitstage seien besonders im Sommer wegen des Termindrucks viel zu lang. Die Baumeister forderten nun eine Abschaffung jeglicher Arbeitszeitregelung im Gesamtarbeitsvertrag. Sie fänden zwölf Stunden Arbeits- und Reisezeit am Tag und 58-Stunden-Wochen normal. Im Winter wollten sie im Gegenzug Arbeit auf Abruf.