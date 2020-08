295 neue Corona-Ansteckungen innerhalb 24 Stunden

Das BAG gab die neuen Zahlen am Samstagnachmittag ungewöhnlich spät bekannt. Wie das Amt auf Twitter schreibt, sah sich ein Labor aus technischen Gründen ausserstande, Daten zu liefern. Diese würden in den kommenden Tagen nachgeliefert.

Am Freitag waren wurden 306 bestätigte Fälle gemeldet, am Donnerstag 266 und am Mittwoch 311. Mit 295 neuen bestätigten Fällen bewegten sich am Samstag die täglich bestätigten neuen Ansteckungen mit dem Coronavirus auf ungefähr dem Niveau von Mitte/Ende April, also gegen Ende des Lockdowns. Mit dem Unterschied, dass die Kurve nicht nach unten zeigt, wie vor vier Monaten, sondern eher leicht nach oben.

So vermeldete das BAG in dieser Woche von Montag bis Samstag 1503 neue bestätigte Fälle. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie bisher laut den neuesten BAG-Zahlen 39'627 laborbestätigte Fälle.

Gleichzeitig kam es im Vergleich zum Vortag zu zwei neuen Spitaleinweisungen. Damit mussten seit Anfang der Pandemie 4483 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg seit Freitag um eines auf 1720.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 930'416 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Innerhalb eines Tages wurden dem BAG 9927 neue Tests gemeldet. Bei 5,1 Prozent dieser Tests fiel das Resultat über die vergangenen Monate gesehen positiv aus.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung standen am Samstag 5742 Personen unter Quarantäne und 1739 sassen in Isolation. Weil sie aus Risikoländern eingereist sind, waren zusätzlich 15'037 Menschen in Isolationen. Die Daten stammen aus 25 Kantonen und dem Fürstentum.

(AWP)