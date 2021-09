300 Personen demonstrieren in Bellinzona gegen Corona-Massnahmen

Etwa 300 Personen haben am Sonntagnachmittag in Bellinzona gegen die Covid-19-Massnahmen demonstriert, vor allem gegen die Zertifikatspflicht, um in die Schweiz einzureisen. Regen und Wind trotzend durchquerten die Demonstrierenden die Stadt und skandierten "Freiheit, Wahrheit und kein grüner Pass".