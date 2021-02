3280 neue Corona-Fälle in drei Tagen - Mehr mutierte Coronaviren

Bis am Montag wurden in der Schweiz 4138 Infektionen mit mutierten Coronaviren festgestellt, wie das Bundesamt für Gesundheit (BAG) der Nachrichtenagentur Keystone-SDA auf Anfrage mitteilte. Das waren 646 mehr als noch am Freitag.

Bisher wurden 1621 Fälle der britischen Variante (B.1.1.7) zugeschrieben, und 69 weitere der südafrikanischen (B1.351). Bei den übrigen 2448 Fällen war zwar eine Mutation vorhanden, die Linie aber unklar. Am Freitag hatte das BAG 3492 Ansteckungen mit mutierten Varianten gemeldet, 228 mehr als am Donnerstag.

Das BAG merkt dazu an, dass die Zahlen nicht repräsentativ seien. Grund seien starke Unterschätzungen in Kantonen, in denen nur wenig oder kein Material sequenziert worden sei.

Corona-Test für Einreisende

Für Reisende aus dem Ausland gelten seit Montag teilweise schärfere Bestimmungen. Alle müssen vor dem Abflug in die Schweiz einen negativen Test vorweisen.

Der Bundesrat hatte vor anderthalb Wochen entschieden, dass es für die Einreise in die Schweiz per Flugzeug oder aus einem Risikoland ab Montag (8. Februar) einen negativen PCR-Test braucht. Dieser darf nicht mehr als 72 Stunden zurückliegen. Ausgenommen sind etwa Kinder unter zwölf Jahren.

Eine Quarantäne ab dem letzten Kontakt mit einer infizierten Person oder bei Einreise aus einem Risikogebiet kann neu von zehn auf sieben Tage verkürzt werden. Voraussetzung ist, dass sich die betroffene Person nach sieben Tagen testen lässt und das Resultat negativ ist.

Im Kanton Freiburg beginnen am (morgigen) Dienstag die ersten Hausärztinnen und Hausärzte mit den Corona-Impfungen. Der Impfstart beginnt mit jeweils 50 Dosen in elf Arztpraxen. In den vier darauffolgenden Wochen kommen jeweils elf neue Praxen dazu, so dass bis Mitte März in 55 Arztpraxen in allen sieben Bezirken des Kantons geimpft werden soll. In einigen Kantonen, darunter Zürich und Obwalden, wird bereits bei Hausärzten geimpft.

R-Wert liegt bei 1,00

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden dem BAG am Montag innerhalb von drei Tagen 3280 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet. Zugleich registrierte das BAG 50 neue Todesfälle und 143 Spitaleinweisungen.

Die Positivitätsrate der Tests für die vergangenen zwei Wochen lag bei 7,1 Prozent. Die Reproduktionszahl R, die angibt, wie viele Personen eine infizierte Person im Durchschnitt ansteckt, lag am 29. Januar bei 1,00. Um die Verbreitung des Virus einzudämmen, muss seine Reproduktionszahl kleiner als 1 sein.

Die Intensivstationen der Spitäler waren am Sonntag laut BAG zu 69,9 Prozent ausgelastet. Dabei waren 25,2 Prozent der Bettenkapazität mit Covid-19-Kranken belegt.

Weniger positive Tests in Arosa

In Arosa GR wurden vergangene Woche nach einem ersten Flächentest Ende Januar erneut 1379 Personen auf das Coronavirus getestet. Auslöser war ein Coronavirus-Ausbruch in der Schule. Nun fielen 98 Prozent der Tests negativ aus, die Zahl der positiven Proben ist rückläufig.

(AWP)