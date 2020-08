383 neue Coronavirus-Infizierte innerhalb von 24 Stunden

(Neu: Zahlenüberblick im 1. Abschnitt nach dem Lead.) - In der Schweiz und in Liechtenstein sind dem Bundesamt für Gesundheit (BAG) am Mittwoch innerhalb eines Tages 383 neue Coronavirus-Ansteckungen gemeldet worden. Das ist ein deutlicher Anstieg: Am Dienstag gab es 202 bestätigte Fälle, am Montag 157 und am Sonntag 276.