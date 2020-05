(Zusammenfassung) - In der Schweiz und in Liechtenstein sind innerhalb eines Tages 40 neue Ansteckungen mit dem Coronavirus gemeldet worden, 19 mehr als am Dienstag. Von bisher insgesamt rund 355'000 Tests fielen 10 Prozent positiv aus. Mindestens 1630 Personen starben im Zusammenhang mit Covid-19.