437 neue Coronavirus-Ansteckungen innert 24 Stunden gemeldet

Am Dienstag meldete das BAG 286 neue Ansteckungen. Am Montag hatte das Amt erstmals die Zahlen für das ganze Wochenende und den Freitag bekannt gegeben. Insgesamt waren für die drei Tage 1095 neue Ansteckungen mit dem Sars-CoV-2-Virus in der Schweiz und in Liechtenstein gemeldet worden.

Am Freitag der vergangenen Woche waren 488 Fälle registriert worden, am Donnerstag 530 und am Mittwoch vor Wochenfrist 514 Fälle. Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 51'101 laborbestätigte Infektionen, wie das BAG am Mittwoch weiter mitteilte.

Im Vergleich zum Vortag wurden 15 weiteren Spitaleinweisungen gemeldet. Damit mussten seit Anfang der Covid-19-Pandemie 4798 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden. Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung verharrte auf 1773.

In der Schweiz und in Liechtenstein wurden bisher 1'300'022 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Innerhalb eines Tages wurden dem BAG 12'896 neue Tests gemeldet. Bei 4,6 Prozent aller Tests fiel das Resultat über die vergangenen Monate gesehen positiv aus. Für die letzten sieben Tage betrug die Positivitätsrate 3,9 Prozent.

Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung steckten am Mittwoch nach Angaben des BAG 3610 Personen in Isolation, und 7351 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 13'115 Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne. Die starke Zunahme ist dadurch bedingt, dass das BAG die Isolations- und Quarantänezahlen mindestens am Mittwoch und Freitag aktualisiert.

(AWP)