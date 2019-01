5 Jahre Euro in Lettland: EU-Währungskommissar Dombrovskis zufrieden

Fünf Jahre nach Einführung des Euro in Lettland hat EU-Währungskommissar Valdis Dombrovskis die Bedeutung der Gemeinschaftswährung für sein Heimatland gewürdigt. "Wir sehen, dass all die Vorteile, über die wir vor dem Euro-Beitritt gesprochen haben, sich verwirklicht haben", sagte Dombrovskis am Dienstag in Riga. Die Zinsen auf dem Finanzmarkt und Kosten für Währungsumrechnungen seien niedriger, die Preistransparenz höher und die Währung einfach zu nutzen. Auch habe der am 1. Januar 2014 eingeführte Euro dazu beigetragen, ausländische Investitionen nach Lettland zu locken, sagte der für die Gemeinschaftswährung zuständige EU-Kommissar.