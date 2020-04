5000 Zivilschutzangehörige sind im Einsatz - Support für Polizei

Wie Christoph Flury, Vizedirektor des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (VBS), am Samstag vor den Medien in Bern ausführte, ist die Mehrheit der Zivilschützerinnen und -schützer in der Westschweiz und im Tessin tätig. Von den 2900 in der Westschweiz im Einsatz stehenden Personen sind allein im Kanton Waadt 1200 beschäftigt.

Die meisten Zivilschützer unterstützen das Gesundheitswesen, sei es in Spitälern, zunehmend auch in Altersheimen und bei der Spitex. Sie entlasten dort das Gesundheitspersonal, erledigen Routine- und Desinfektionsarbeiten und sind beim Empfang und in der Triage von Spitälern im Einsatz. Dazu kommen Einsätze im Transport- und Logistikbereich. In Genf helfen Zivilschützer laut Flury bei der Verpackung von Desinfektionsmitteln.

Die Angehörigen des Zivilschutzes leisten längere und kürzere Einsätze, Ablösungen und Rotationen. Das heisst laut Flury, dass sie nicht fortwährend im Einsatz sind. Teilweise seien sie auf Pikett. Man habe zudem damit begonnen, Voranzeigen für Aufgebote zu verschicken. Diese Organisation ermögliche die hohe Durchhaltefähigkeit des Zivilschutzes. Verlangt sei zudem ein hohes Mass an Planungskompetenz.

(AWP)