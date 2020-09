530 neue Coronavirus-Ansteckungen innert 24 Stunden gemeldet

Am Mittwoch registrierte das BAG 514 Fälle, am Dienstag 315 Fälle, am Montag 257 und am Sonntag 475. Insgesamt wurden in der Schweiz und in Liechtenstein bisher 1'237'621 Tests auf Sars-CoV-2, den Erreger der Atemwegserkrankung Covid-19, durchgeführt. Davon waren nach Angaben des BAG 4,7 Prozent positiv. Für die vergangenen sieben Tage betrug die Positivitätsrate 3,9 Prozent.

Die Zahl der Todesopfer im Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung stieg um sieben auf 1762. Seit Anfang der Pandemie mussten 4727 Personen wegen einer Covid-19-Erkrankung im Spital behandelt werden.

Insgesamt gab es seit Beginn der Pandemie 48'795 laborbestätigte Fälle. Aufgrund der Kontakt-Rückverfolgung befanden sich am Donnerstag nach Angaben des BAG 2258 Personen in Isolation und 6455 Menschen standen unter Quarantäne. Zusätzlich sassen 8097 Heimkehrerinnen und Heimkehrer aus Risikoländern in Quarantäne.

(AWP)